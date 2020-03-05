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Çin'deki hastanelerde koronavirüse karşı robotlar kullanılıyor

Çin'deki hastanelerde kullanılan robotlar, koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 09:08..
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Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını yayılmaya devam ettikçe, Çin'deki hastaneler de çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

Hastaneler, virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için üç farklı robot kullanmaya başladı. Söz konusu robotlar, insanların diğer insalarla olan temasını azaltmaya çalışıyor ve bu şekilde virüsün bulaşmasını engelliyor.

robot

KORONAVİRÜSE KARŞI ÜÇ FARKLI ROBOT

10'dan fazla şehirde kullanılan robotlar, üç gruba ayrılıyor. Bu robotlardan ilki olan gıda robotları, hastalara çeşitli yemek ve gıdaları dağıtmakla sorumlu. Bu sayede insan temasını en aza indiren robotlar, hastane çalışanlarının da iş yükünü hafifletiyor.

Temizlik robotları ise hastanelerin genel temizliği için kullanılıyor. Birçok yeri temizleyerek dezenfekte eden robotlar, mikropların yayılmasını da engellemiş oluyor.

Hastaları, hastanelerin farklı bölümlerine yönlendirmek için de yönlendirici robotlar kullanılıyor. İç mekanı haritalama özelliğine sahip bu robotlar, anlık konum takibi yaparak hastalara yol gösteriyor.

Robot şirketleri, önümüzdeki haftalarda, evdeki hastalara da yardımcı olabilmek için bu robotları kullanmayı planlıyor.

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Çin'deki hastanelerde koronavirüse karşı robotlar kullanılıyor

Çin'deki hastanelerde koronavirüse karşı robotlar kullanılıyor

Çin'deki hastanelerde koronavirüse karşı robotlar kullanılıyor

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