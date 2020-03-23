Çin'deki hastanelerde kullanılan sağlık destek robotu

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını yayılmaya devam ettikçe, Çin'deki hastaneler de çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde, virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak ve insan temasını en aza indirmek için hastanelerde robotların kullandığından bahsetmiştik.

Tsinghua Üniveristesi’ndeki araştırmacıların ürettiği yeni bir robot ise bu sefer sağlık çalışanlarına destek oluyor.

ULTRASON ÇEKİP HASTAYLA İLGİLENEBİLİYOR

Tekerleklerin üzerine konumlandırılmış bir robotik koldan oluşan robot, ultrason çekebiliyor, ağızdan numune alabiliyor ve normalde stetoskopla yapılan hastayı dinleme işlemini yapabiliyor.

Normalde doktorlar tarafından yapılan bütün bu işlemler, robotlar sayesinde uzaktan da yapılabiliyor.

Tsinghua Üniversitesi’nden robotun baş tasarımcısı Profesör Zheng Gangtie, doktorların hepsinin çok cesur olduğunu, ancak virüsün oldukça tehlikeli olması nedeniyle bu iş için robotların kullanılabileceğini söyledi.

Zheng Gangtie, böyle bir robot yapma fikrini ilk olarak Vuhan’ın karantinaya alındığı, vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün arttığı dönemde düşündüğünü belirtti.

Gangtie, robotların neredeyse tamamen otomatik olduğunu ve hastalara temas faaliyetlerini tamamladıktan sonra kendilerini dezenfekte edebildiklerini belirtti

Robotların her birinin maliyetinin ise 72 bin dolar olduğu açıklandı.



