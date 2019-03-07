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Çin'deki iPhone fiyatları ikinci kez düştü

Çinli satıcılar, iPhone fiyatlarını bu yıl içinde ikinci kez düşürdü

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 12:25..
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Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone serisi, beklediği gibi bir yıl geçirmedi. 2018'in düşük satış grafikleri, şirketi bu sene için de tedirgin ediyor. Şirket ise bu düşük satış grafiğinden, Çin'i sorumlu tutuyor.  Apple CEO'su Tim Cook 2018 yılındaki düşük satış grafiğinin yeni yılda da devam edebileceğini vurgulayarak, birtakım önlemler alacağının sinyallerini vermişti.

Çin'deki düşük iPhone satışlarını artırabilmek için fiyat indirimine giden Apple, beklediği satış rakamlarına yine ulaşamamıştı. Şirket, Çin'deki iPhone fiyatlarında bir kez daha indirime gitti.

iphone

iPHONE FİYATLARINDA İNDİRİM

Çinli telefon satıcıları, iPhone XS için yaklaşık 150 dolar indirim uyguladı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda ise bu indirim, 200 dolara kadar çıkabiliyor. iPhone XS Max için de oldukça yüksek bir indirim uygulayan Çinli satıcılar, telefonun satış fiyatında yaklaşık 250 dolar indirime gitti. İnternet üzerinden satışlarda ise bu indirim 300 doları bulabiliyor.

iphone

Resmi Apple sitesinde ise herhangi bir indirim uygulamayan şirket, Çin'deki düşük iPhone satışlarını satıcılar aracılığıyla tekrar artırmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde dolar kurundan etkilenen ülkeler için de indirim uygulayacaklarını açıklayan CEO Tim Cook, henüz bununla ilgili bir adım atmış değil.

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