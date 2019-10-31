taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7177
Euro
6.3852
Altın
1497.84
Borsa
98692.03
Gram Altın
275.602
Bitcoin
52101.8

Çin'deki iPhone satışları yüzde 28 düştü

2019'un üçüncü çeyreğinde, Çin'deki iPhone satışları yüzde 28 azaldı. Daha büyük düşüşü ise iPhone 11 serisi engelledi.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 09:41..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, birçok Amerikalı şirketi de oldukça etkiledi. Bu şirketlerden biri olan Apple, son gelen verilere göre Çin'de oldukça fazla kan kaybetti.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde Çin'de yüzde 28 daha az iPhone satan Apple, iPhone 11 serisinin piyasaya sürülmesiyle, bu düşüşün daha sert olmasını engelledi.

Çin'deki iPhone satışları yüzde 28 düştü

ÇİNLİLERDEN iPHONE'LARA BOYKOT

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle Çinli tüketiciler, ABD'li şirketlere karşı boykot kararı aldı. Apple bu nedenle, 2019'un başlarından bu yana Çin'deki satış politikasını sürekli gözden geçirmek zorunda kaldı ve çeşitli indirimler uyguladı.

Tim Cook ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Apple'ın dünya genelinde satışlarının düşmesindeki en önemli etkenin Çin olduğunu vurgulamıştı.

iphone 11

APPLE ÇİN PAZARINA ODAKLANDI

Apple, Çin'deki akıllı telefon pazarının ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle iPhone 11 serisinde çeşitli kamera geliştirmeleri yaparak Çinli tüketicilerin isteğine kulak veren şirket, aynı zamanda daha düşük fiyat politikası benimseyerek yüzde 28'lik düşüşün daha da artmasını önledi.

2019'un üçüncü çeyreğinde, Çin pazarına en çok akıllı telefon sevkiyatı yapan şirketler ise şu şekilde:

  • Huawei - 41.5 milyon
  • Vivo - 17.5 milyon
  • Oppo - 17 milyon
  • Xiaomi - 8.8 milyon
  • Apple - 5.1 milyon

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Çin'deki iPhone satışları yüzde 28 düştü

Çin'deki iPhone satışları yüzde 28 düştü

Çin'deki iPhone satışları yüzde 28 düştü

Çin'deki iPhone satışları yüzde 28 düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

93
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

85
Twitter: Siyasi reklam almayacağız

Twitter: Siyasi reklam almayacağız

10
TBMM'de HDP hariç tüm partilerden ABD'ye kınama

TBMM'de HDP hariç tüm partilerden ABD'ye kınama

147
Efsane maçta kazanan Liverpool

Efsane maçta kazanan Liverpool

8
Kadın sunucuya 6 kat düşük maaş veren BBC'den savunma

Kadın sunucuya 6 kat düşük maaş veren BBC'den savunma

22
ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

ABD Başkanı Trump'tan montajlı yeni paylaşım

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir