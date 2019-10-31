Çin'deki iPhone satışları yüzde 28 düştü

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, birçok Amerikalı şirketi de oldukça etkiledi. Bu şirketlerden biri olan Apple, son gelen verilere göre Çin'de oldukça fazla kan kaybetti.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde Çin'de yüzde 28 daha az iPhone satan Apple, iPhone 11 serisinin piyasaya sürülmesiyle, bu düşüşün daha sert olmasını engelledi.

ÇİNLİLERDEN iPHONE'LARA BOYKOT

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle Çinli tüketiciler, ABD'li şirketlere karşı boykot kararı aldı. Apple bu nedenle, 2019'un başlarından bu yana Çin'deki satış politikasını sürekli gözden geçirmek zorunda kaldı ve çeşitli indirimler uyguladı.

Tim Cook ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Apple'ın dünya genelinde satışlarının düşmesindeki en önemli etkenin Çin olduğunu vurgulamıştı.

APPLE ÇİN PAZARINA ODAKLANDI

Apple, Çin'deki akıllı telefon pazarının ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle iPhone 11 serisinde çeşitli kamera geliştirmeleri yaparak Çinli tüketicilerin isteğine kulak veren şirket, aynı zamanda daha düşük fiyat politikası benimseyerek yüzde 28'lik düşüşün daha da artmasını önledi.

2019'un üçüncü çeyreğinde, Çin pazarına en çok akıllı telefon sevkiyatı yapan şirketler ise şu şekilde:

Huawei - 41.5 milyon

Vivo - 17.5 milyon

Oppo - 17 milyon

Xiaomi - 8.8 milyon

Apple - 5.1 milyon

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