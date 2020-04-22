taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9747
Euro
7.5684
Altın
1683.6
Borsa
97619
Gram Altın
377.97
Bitcoin
47841.5

Çin’deki kimyasal tesiste patlama

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal madde üretim tesisinde çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.

İHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Çin’deki kimyasal tesiste patlama

Çin’in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki Lianyungang kentinde bulunan bir kimyasal tesiste yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu fabrikada büyük bir patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi bulunmadığı belirtildi.

Çin’deki kimyasal tesiste patlama

TESİS YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polisin, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik tesis yetkilisini gözaltına aldığı bildirildi.

Öte yandan, Jiangsu eyaletinde geçtiğimiz yıl Mart ayında başka bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada da 47 kişi hayatını kaybetmiş, 640 kişi de yaralanmıştı.

Çin’deki kimyasal tesiste patlama

İlginizi Çekebilir
Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde henüz anlaşılamayan gizemli bir hastalık nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan’da katliam: 9 ölü
Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıda 5'i Suriyeli, 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İngiltere, korona aşısını insanlar üzerinde denemeye başlıyor
İngiltere Sağlık Bakanı, üzerinde çalışılan koronavirüs aşısının 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi.
Fransa'da korona kaynaklı can kaybı 20 bin 796 oldu
Ülkede, koronavirüs nedeniyle son bir günde 531 kişi daha yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
45
Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü
Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü
8
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ramazan uyarıları
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ramazan uyarıları
9
Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşları tahliye edildi
Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşları tahliye edildi
7
Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı
Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı
6
Zonguldak'ta virajı alamayan araç, çatıya uçtu
Zonguldak'ta virajı alamayan araç, çatıya uçtu
5
Lübnan’da katliam: 9 ölü
Lübnan’da katliam: 9 ölü
2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir