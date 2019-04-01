Çin’deki orman yangınında 26 itfaiyeci öldü

Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk ilindeki Muli bölgesinde cumartesi günü çıkan orman yangını bu sabah büyüdü.

İKİ HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Askeri birimlerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki helikopter gönderdiği, 689 kişinin alevleri kontrol altına almak için çalıştığı belirtildi. Yaklaşık 4 bin metre yükseklikte çıkan yangında, alevlerin kapladığı alanın 2 hektarı bulduğu bildirildi.

26 İTFAİYECİ ÖLDÜ

Yangına müdahale etmeye çalışan 26 itfaiyeci hayatını kaybederken, yangının şu an için bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit etmediği açıklandı.