Binlerce insanın ölümüne, 2 milyona yakın insanın enfekte olmasına neden olan koronavirüs salgını, bilindiği gibi Çin'deki vahşi hayvanların tüketilmek üzere satıldığı pazarlarda ortaya çıkmıştı.

PAZAR TEKRAR AÇILDI

ABD medyasından NY Post'un haberine göre, Vuhan’daki kısıtlamaların ve karantina kurallarını kaldırılmasının ardından, kentte bulunan ve en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan bilinen Baishazhou Pazarı tekrar açıldı.

Havyan pazarından çekilen yeni görüntülerde, insanların alışveriş yapmaya başladığı görülüyor.

Çin'deki yabani hayvan pazarı yeniden faaliyete başladı ViDEO

PAZARDAKİ ESNAFLAR MASKELİ

NY Post, Vuhan'daki hayvan pazarındaki yaşamı görüntüledi. Söz konusu görüntülerde deniz ürünleri ve birçok vahşi hayvan tezgahında çalışan ve salgına karşı korunmak için maske takan esnaflar dikkat çekti.

ABD'DEN ÇİN'E 'HAYVAN PAZARINI KAPAT' UYARISI

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin, hayvan ve balık pazarlarının kapatılmamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Bu sıra dışı insan-hayvan temasından çıkan o kadar çok hastalığa sahip olduğumuzda neden kapatmadığımızı anlamıyorum. Bunu anlamak için başka neler olması gerektiğini bilmiyorum.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

1 MAYIS İTİBARIYLA YASAKLANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Çin, koronavirüs salgınından iki ay sonra hayvan pazarlarına ilişkin aldığı kararda, Shenzhen şehrinde köpek ve kedi eti satışı ve tüketimini 1 Mayıs itibarıyla yasaklayacağını duyurmuştu.