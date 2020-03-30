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Çin'den ABD'ye 20 uçak tıbbi malzeme

Koronavirüsü yendiğini duyuran Çin, dünyaya tıbbı malzeme satmaya devam ediyor.

AA | 30.03.2020 - 08:49..
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Çin'den ABD'ye 20 uçak tıbbi malzeme

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Binlece kişinin ölümüne sebep olan virüsün yeni merkez üssü ABD oldu.

Virüsü ilk başlarda ciddiye almayan Trump, salgının yayılmasında Çin'in suçlayarak virüse de "Çin virüsü" isimini vermişti. Ancak ABD'nin bu tutumu Çin ile ticaret yapmayı bırkamasına neden olmadı.

Tıbbı malzemelerde sıkıntı çeken ABD, Çin'den sipariş verdi...

Donald Trump'ın korona için sık sık "Çin virüsü" ifadesini kullanmasına karşılık Çin'den tıbbi malzeme ithal edilmesi ABD kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Çin'den ABD'ye 20 uçak tıbbi malzeme

20 UÇAK TIBBİ MALZEME

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla ABD ve Çin arasında kamusal ve özel iş birliği yapıldığı, bugün inen uçağın anlaşma kapsamında gelmesi beklenen 20 uçaktan ilki olduğu ifade edildi.

Açıklamada, normal şartlarda deniz yoluyla getirilen benzer miktardaki kargoların varış süresinin 20-40 gün olduğu belirtilerek, salgının ciddiyetinden dolayı kargoların hava yoluyla getirileceği ve 2-3 gün içinde ABD'ye ulaşacağı kaydedildi.

Tıbbi malzemelerin, salgının ana üssü haline gelen New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerindeki hastane, sağlık ocakları ve huzur evlerine dağıtılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu iş birliği ön saflarda savaşan sağlık personelimizi daha iyi donatmak ve Amerikan halkına daha iyi hizmet etmek hedefiyle yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Çin'den ABD'ye 20 uçak tıbbi malzeme

GELEN MALZEMELER NELER

ABD medyasında yer alan haberlerde, gelen uçakla 130 bin adet N95 maskesi, 1,8 milyon adet ameliyat maskesi, 70 bin termometre ve 10 milyondan fazla tıbbi eldiven getirildiği belirtildi.

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