Çin'den ABD'ye: Düşman olan biz değil, koronavirüs

Çin'in Vuhan kentinden koronavirüs nedeniyle Pekin yönetimi, tepkilerin odağında...

ABD Başkanı Donald Trump, "Koronavirüs salgınında Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde bunun sonuçları olmalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın sözlerine, Çin'den yanıt gecikmedi.

"DÜŞMAN OLAN KORONAVİRÜS"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD, Çin’in değil, koronavirüsün düşman olduğunu anlaması gerekiyor." ABD'nin suçlamalarını kabul etmiyoruz." dedi.

AVUSTRALYA'YA SORUŞTURMA YANITI

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'in şeffaflığı konusunda ciddi endişelerinin bulunduğunu ifade ederek, virüsün kökenleri ve nasıl yayıldığı konusunda uluslararası soruşturma yapılmasını talep etmişti.

"ZEMİNSİZLİK VE SAYGISIZLIK"

Avustralyalı mevkidaşına da yanıt veren Geng Shuang, Payne’in talebinin tamamen zeminsiz olduğunu, Pekin'in şeffaflığına ilişkin sorgulamanın bir kaynağı olmadığını kaydetti.

Çinli sözcü, bunun ülke halkının fedakarlıklarına saygısızlık anlamına geldiğini söyledi.

(Geng Shuang)