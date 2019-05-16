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Çin'den ABD'ye Huawei için sert tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başta Huawei olmak üzere Çinli şirketlerle iş birliğini yasaklayan başkanlık emrine sert tepki gösterdi.

AA | 16.05.2019 - 10:16..
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ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıkladı. Bu kararla birlikte Huawei, hükümetin izni olmadan ABD şirketlerinden herhangi bir parça veya teknoloji satın alamayacak.

Bu kararın öncesinde Başkan Trump, ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini de imzaladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli şirketlerle iş birliğini yasaklayan başkanlık emrinin utanç verici olduğunu belirtti.

huawei

ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan şirketlerinin başta Huawei olmak üzere Çinli teknoloji şirketleri ile iş birliği yapmasının önünü kesmeyi amaçlayan başkanlık emrine tepki göstererek, ABD’nin devlet gücünü istismar ederek belirli Çinli şirketleri karaladığını ve baskı altına aldığını söyledi.

"KARAR UTANÇ VERİCİ"

ABD’nin bu hareketini hem utanç verici hem de haksızlık olarak niteleyen Gıng, "ABD tarafını güvenlik bahanesini kullanarak Çinli şirketlere baskı yapmayı durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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