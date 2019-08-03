Çin'den ABD'ye: Konuşmaya da savaşmaya da hazırız

Çin'in Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çin'in haklarını korumak için gereken her türlü önlemi alacağını belirten Zhang Jun, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız." ifadesini kullandı.
"ABD, DOĞRU YOLA DÖNMELİ"
Çin'in pozisyonunun belli olduğunu belirten Zhang, ABD'ye, ticaret konusunda yaşanan gerilime "doğru yollardan doğru çözümün bulunması için doğru yola dönmesi" çağrısında bulundu.