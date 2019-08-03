Çin'den ABD'ye: Konuşmaya da savaşmaya da hazırız

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Türkiye, BM'yi uyardı: PKK'yı normalleştirmeyin

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, teröristlerin BM tarafından tanınma ya da meşruiyet arayışlarına yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaklarını belirtti.