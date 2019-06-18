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Çin'den ABD'ye: Orta Doğu'da Pandora'nın kutusunu açmayın

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin İran'a yönelik aşırı baskılarının, Orta Doğu'da 'Pandora'nın kutusunun açılmasına' neden olacağı uyarısında bulundu.

AA | 18.06.2019 - 23:41..
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Suriye Dışişleri Bakanı Walid al-Moualem ile Pekin'de ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Wang Yi, Umman Körfezi'ndeki gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Çin'den ABD'ye: Orta Doğu'da Pandora'nın kutusunu açmayın

Wang, "Tüm taraflara rasyonel kalmaları, itidalli davranmaları, bölgesel gerilimleri tırmandıracak eylemlerde bulunmamaları ve Pandora'nın kutusunu açmamaları çağrısı yapıyoruz. Özellikle ABD tarafı aşırı baskı yöntemlerini değiştirmeli. Daha önce söylediğim gibi bu tür tek taraflı bir tavrın uluslararası hukukta yeri yok. Sorunu çözmeyeceği gibi daha da büyük bir kriz yaratacaktır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı gerilimi azaltmak için diplomasinin kullanılması çağrısında bulundu.

ABD dün Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından, Orta Doğu'ya ek 1000 asker gönderme kararı almıştı.

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