Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çin'den zarf içinde gelen ürünlerden vergi alınmamasından dolayı bu durumla ilgili çalışma başlatacaklarını açıklamıştı.

5.20 LİRA EKSTRA ÜCRET

Çin'den ucuz ürün alanlar bu günlerde paketlerinin üzerinde ekstra bir ücret tarifesiyle karşılaşıyor. Buna göre; 22 euronun altında olan ve gümrüğe takılmayan, ağırlığı 2 kilogramın altındaki ürünlerden; 4.50 lira gümrük sunum ücreti ve 0.70 lira damga vergisi olarak toplamda 5.20 lira alınıyor.