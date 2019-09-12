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Çin'den Almanya'ya: Hong Kong'dan uzak durun

Almanya'nın Berlin Büyükelçisi Wu Ken, Hong Kong ile ilgili meselenin Çin'in iç işlerinin meselesi olduğunu ve siyasetçilerin bu meseleye karışmamalarını istedi.

AA | 12.09.2019 - 07:22..
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Wu, Çin'in Berlin Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'daki durum ve Berlin'de Alman siyasetçiler tarafından kabul edilen Hong Konglu aktivist Joshua Wong ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"PROTESTOCULAR, YASAL SINIRLARI AŞTI"

Hong Kong'daki protestocuların toplumsal düzene karşı olduklarını, toplumu karşı karşıya getirmeyi, nefret ve şiddeti yaymayı hedeflediklerini savunan Wu, protestocuların meşru sınırları aştıklarını belirtti.

Joshua Wong'un yasa dışı gösterilere katıldığı için hüküm giydiğini, en son yine gözaltına alındığını ancak kefaletle serbest bırakıldığını anımsatan Wu, "Maalesef bazı Alman siyasetçileri şiddet kışkırtanını kabul ettiler." dedi.

Çin'den Almanya'ya: Hong Kong'dan uzak durun

"ÇİN'İN İÇ MESELELERİNE KARIŞMAYIN"

Wu, Alman siyasetçilerini Hong Kong ile ilgili temel bilgileri bilmemek veya siyasi çıkar sağlamakla suçladı.

Wu Ken, "Hong Kong Çin'e ait ve Hong Kong ile ilgili meselenin Çin'in iç işleri konusu olduğunu vurgulamak isterim. Çin'in egemenliğine ve güvenliğine saygı duyulmalı. Bundan dolayı siyasetçilere şiddet suçlarını örtbas etmemeyi ve Çin ve Hong Kong'un iç işleri meselesine karışmamayı öneririm." dedi.

Çin'den Almanya'ya: Hong Kong'dan uzak durun

"ALMAN BASINI, VANLAZİME SESSİZ"

Alman basınını da eleştiren Wu, "Alman medyası gösterileri dikkatlice takip etti ancak acımasız vandalizm konusunda sessiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong'un istikrarının ve refahının Çin'deki merkezi yönetim için de önemli olduğunu belirten Wu, birlikte çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Çin'den Almanya'ya: Hong Kong'dan uzak durun

"DİYALOG İÇİN ÖNCE ŞİDDET DURMALI"

Sorunun sadece yapıcı diyalogla çözülebileceğini vurgulayan Wu, "Diyalog için ön şart şiddetin durdurulmasıdır." dedi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Wu daha sonra yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Wong ile bir araya gelmesinden sonra Almanya'nın Pekin Büyükelçisinin Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

"Derin memnuniyetsizliğimizi ifade ettik." diyen Wu, bu olayın (Maas'ın Wong ile görüşmesi) iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuz sonuç getireceğini aktardı.

Çin'den Almanya'ya: Hong Kong'dan uzak durun

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