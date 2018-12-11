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Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

Çin, bir çok Apple modelinin satışını ülke içerisinde yasakladı.

AA | 11.12.2018 - 04:33..
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Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığı bildirildi.

Şirketin açıklamasında dava konusu olan iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Qualcomm'ın Başkan Yardımcısı Don Rosenberg, "Müşterilerimizle olan ilişkimize büyük değer veriyoruz ve nadiren mahkemelerin hizmetine başvuruyoruz. Fakat aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin kalıcı inancımız var. Apple bize tazminat vermeden fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor." dedi.

Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir.Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için mevcut bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

ÇİN MENŞELi HUAWEİ'NİN İNTİKAMI

Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng'in ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Kanada Adalet Bakanlığından yapılan açıklamda, Meng’in ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlandığı belirtilmişti.
Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver’da uçak değiştirirken gözaltına alınan Mıng’a yönelik yasal sürecin siyasetten bağımsız işlediğini belirtmişti.

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Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

 

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Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

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