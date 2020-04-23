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Çin’den DSÖ’ye 30 milyon dolarlık bağış

ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladığı fonu dondurma kararının ardından Çin, örgüte 30 milyon dolar daha bağış yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi |
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Çin’den DSÖ’ye 30 milyon dolarlık bağış

Çin’den DSÖ’ye 30 milyon dolarlık bağış

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını dolayısıyla ve Çin'i korumakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı.

ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladığı fonu dondurma kararının ardından Çin'den, örgüte çok manidar bir yardım geldi...

DSÖ'YE 30 MİLYON DOLAR DESTEK

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’ne koronavirüs pandemisiyle yürüttüğü mücadelede destek olmak için 30 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu.

Çin’den DSÖ’ye 30 milyon dolarlık bağış

Çin'in 11 Mart'ta da 20 milyon dolar nakit bağış yaptığını hatırlatan ​Geng, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Bu kritik anda DSÖ'nün desteklenmesi Çok Taraflılığı ve Küresel Dayanışmayı desteklemektir." ifadelerini kullandı.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Çin'in bu açıklaması, DSÖ'ye en büyük katkı sağlayan ülke konumunda olan ABD'nin örgüte sağladığı fonları kesme kararından yaklaşık bir hafta sonra geliyor.

DSÖ, korona laboratuvarda ortaya çıktı iddialarına yanıt verdi HABERİ

Çin’den DSÖ’ye 30 milyon dolarlık bağış

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