Çin'den fırlatılan roketin parçaları köydeki evleri yıktı

Geçtiğimiz cumartesi günü Çin Uzay Ajansı, ülkedeki Xichang Satellite Launch Center'dan Long March 3B isimli roketi başarıyla fırlattı. Üzerinde taşıdığı iki uyduyu da başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiren roketin güçlendiricisi, bir köyün üzerine düştü.

Düştüğü bölgeyi zehirli dumanlarla kaplayan ve bazı evlerin yıkılmasına neden olan parçalar, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

DAHA ÖNCE DE BENZER DURUMLAR YAŞANMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pek çok ülke, roket fırlatma alanlarını genellikle kıyılara yakın inşa ediyor. Bu sayede Dünya'ya geri dönen roket parçaları genellikle okyanusa düşüyor ve yerleşim yerleri zarar görmüyor.

Ancak Çin; soğuk savaş döneminde, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle birçok fırlarma alanını iç kısımlara inşa etti. O zamandan bu yana ise birçok insan fırlarmalardan zarar gördü. Örneğin 1996 yılında Çin'den fırlatılan roketin parçaları bir köyün üzerine düşmüş ve en az 6 kişi yaşamını yitirmişti.





Çin, nüfussuz veya kıyı bölgelerinde yeni fırlatma noktaları inşa etmeye devam ediyor, ancak iç kesimlerden fırlatılan roketler nedeniyle halk oldukça tedirgin.

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