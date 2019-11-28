taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7648
Euro
6.3554
Altın
1457.15
Borsa
106387.22
Gram Altın
270.318
Bitcoin
43419.06

Çin'den fırlatılan roketin parçaları köydeki evleri yıktı

Geçtiğimiz günlerde Çin Uzay Ajansı'nın fırlattığı roketin parçaları, köydeki evlerin üzerine düştü.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 12:41..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz cumartesi günü Çin Uzay Ajansı, ülkedeki Xichang Satellite Launch Center'dan Long March 3B isimli roketi başarıyla fırlattı. Üzerinde taşıdığı iki uyduyu da başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiren roketin güçlendiricisi, bir köyün üzerine düştü.

Düştüğü bölgeyi zehirli dumanlarla kaplayan ve bazı evlerin yıkılmasına neden olan parçalar, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Çin'den fırlatılan roket parçaları köye zarar verdi VİDEO

Çin'den fırlatılan roketin parçaları köydeki evleri yıktı

DAHA ÖNCE DE BENZER DURUMLAR YAŞANMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pek çok ülke, roket fırlatma alanlarını genellikle kıyılara yakın inşa ediyor. Bu sayede Dünya'ya geri dönen roket parçaları genellikle okyanusa düşüyor ve yerleşim yerleri zarar görmüyor.

Ancak Çin; soğuk savaş döneminde, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle birçok fırlarma alanını iç kısımlara inşa etti. O zamandan bu yana ise birçok insan fırlarmalardan zarar gördü. Örneğin 1996 yılında Çin'den fırlatılan roketin parçaları bir köyün üzerine düşmüş ve en az 6 kişi yaşamını yitirmişti.

çin

Çin, nüfussuz veya kıyı bölgelerinde yeni fırlatma noktaları inşa etmeye devam ediyor, ancak iç kesimlerden fırlatılan roketler nedeniyle halk oldukça tedirgin.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Çin'den fırlatılan roketin parçaları köydeki evleri yıktı

Çin'den fırlatılan roketin parçaları köydeki evleri yıktı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 askerimiz şehit oldu

5 askerimiz şehit oldu

128
The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

142
Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

76
Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

118
Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

81
NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

83
Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir