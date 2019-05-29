Çin'den gelen turist sayısı artacak

Petrol savaşları, su savaşları derken şimdilerde dünya gündeminin üst başlıklarına yerleşen kavramlardan biri de ticaret savaşları.

ABD 2,6 trilyon dolarlık ithalatıyla dünyanın en çok ithalatını yapan ülke. İkincilik ise 2,1 trilyon dolarla Çin'de. Ticaret savaşında ABD ile Çin arasında kılıçlar çekilmiş durumda.

IPHONE İLE DOLAŞMAK UTANÇ VERİCİ

Bu durum bu yaz turizm sektörüne de yansıyacak. Çin'de Huawei'ye uygulanan yaptırımlar sonrası IPhone ile dolaşmak utanç verici bir durum haline geldi. Aynı nedenden doları ABD'ye turist olarak gidenlerin de azalacağı bekleniyor.

ARTACAK

Bu durumun Türkiye'ye yaraması da bekleniyor. Turizm şirketleri Türkiye'ye gelecek Çinli sayısının en az 2 kat artacağını dile getiriyor. Zaten son 10 yılda Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında bir artış yaşanıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir kozmetik firması tarafından, başarıları dolayısıyla Türkiye tatili ile ödüllendirilen bin kadın Kapadokya'da yöresel kıyafetleriyle peribacalarını gezmişti.