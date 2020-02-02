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Çin'den gelen uçağın arıtma işlemleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Çin'in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağının arıtma işlemlerinin bitirildiğini açıkladı.

AA | 02.02.2020 - 19:32..
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü salgını sonrası, Vuhan Şehrindeki 42 kişi, tahliye edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk vatandaşlarını getiren uçağın içini ve dışını kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarının detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğunu bildirdi.

Çin'den gelen uçağın arıtma işlemleri tamamlandı

"DETAYLI ARITMA İŞLEMİNE TABİ TUTULDU"

MSB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan ve Ankara Etimesgut Havaalanı'na gelen yolcu uçağında dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, KBRN uzmanlarının uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğu kaydedildi.

Çin'den gelen uçağın arıtma işlemleri tamamlandı

Çin'den gelen uçağın arıtma işlemleri tamamlandı

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