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Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den yola çıkıp Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapan tren, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçen ilk yük treni oldu.

AA | 07.11.2019 - 07:52..
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Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin parçası olan Demir İpek Yolu'nun üzerinde bulunan Türkiye, uluslararası taşımacılıkta bir ilke sahne oldu.

Çin'in Şian şehrinden yola çıkan China Railway Express (Çin Demiryolu Ekspresi), Ankara'da yetkililer tarafından uğurlanmasının ardından Marmaray hattına giriş yaptı.

Ayrılık Çeşmesi durağına gelen tren Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme duraklarını geçerek Zeytinburnu'na ulaştı.

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

ÇİN'DEN AVRUPA'YA DİREKT GİDEN İLK YÜK TRENİ

Toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla hareket eden tren, Avrupa'ya ulaşarak tarihe geçti.

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Öte yandan konteynerlerin Avrupa kıtasına geçişi, 2 parça halinde gerçekleştirildi. Konteyner yüklü 21 vagonu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir lokomotif, kalan kısımı da Çin'den yola çıkan lokomotif çekti.

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katedecek ve son durağı Prag'a ulaşacak.

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU

Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattının ve Marmaray'ın kullanılarak orta koridor üzerinden taşınması, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak.

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YOLA DEVAM

Türkiye güzergahında Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve İstanbul'dan geçen tren, Kapıkule'den (Edirne) çıkış yaparak, Bulgaristan üzerinden rotasında devam edecek.

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

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