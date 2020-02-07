Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu

Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüse karşı Türkiye üst düzey önlemler almaya başladı.

Bu kapsamda Türkiye'ye gelen tüm yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor.

Ölümcül virüsün Türkiye'ye sıçramaması için alınan önlemler arasında bir yenisi daha eklendi.

İTHALAT DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık." dedi.

VUHAN'DAN GELEN TÜRKLERİN SAĞLIK DURUMU

Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını kaydeden Bakan Koca, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik." ifadelerini kullandı.

KONTROLLER BAŞLADI

Sağlık Bakanlığının koronavirüsüne karşı aldığı önlemler kapsamında, yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen tüm yolcular, termal kameralarla kontrol edilmeye başlandı.

Bakanlığın Bilim Kurulu'nda alınan karar kapsamında, daha önce Çin ile Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlarda uygulanan termal kamera kontrolünün kapsamı bugün daha da genişletildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Havalimanı’na yurt dışından gelen tüm yolcuları pasaport kontrol noktası ile transit salona kurulan kameralarla kontrol etmeye başladı.

VÜCUT ISISI 38 DERECENİN ÜSTÜNDE OLANLAR...

Vücut ısısı 38 derecenin üstünde olan kişilerin tespiti için yapılan uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı öğrenildi.