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Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

Çin İrtibat Ofisi Hong Kong'taki protestoların daha sert müdahale edilerek bastırılması uyarısında bulundu.

AA | 14.11.2019 - 05:39..
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Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Hong Kong'taki İrtibat Ofisinden yapılan açıklamada, yönetimin ve polisin düzeni sağlamak için tüm gerekli tedbirleri kullanması çağrısı yapıldı.

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Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

"HONG KONG, TERÖRE SÜRÜKLENİYOR"

Kentin "terör uçurumuna sürüklendiği" vurgulanan açıklamada, kargaşanın sonlandırılması ve düzenin sağlanması için ayaklanmaların daha sert şekilde bastırılması istendi.

Açıklamada, Hong Kong idarecilerinden, "kargaşayı sonlandırmak için tüm imkanlarını seferber ederek şiddet eyleminde bulunan suçluları tutuklamaları ve cezalandırmaları" talep edildi.

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Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

PROTESTOLARDA ŞİDDET GİDEREK ARTIYOR

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.

Bu ayın başında üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralanmış, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Chow, gösteriler sırasında yaşamını yitiren ilk öğrenci olmuştu.

Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

Hong Kong polisi, gösterilerin 9. ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

Öte yandan protestocularla tartışan 57 yaşındaki Çin yanlısı bir adam benzin dökülerek yakılmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

HONG KONG PROTESTOLARI NASIL BAŞLADI

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestolar gün geçtikçe şiddetini artırmış, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam nihayetinde 23 Ekim'de tasarıyı geri çekmişti.

Bununla birlikte, göstericiler, demokratik reform talepleriyle eylemlerini sürdürmüştü.

Bugüne dek 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong ekonomisi yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde küçülmesine ve kentin son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı

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