Çin'den koronanın kaynağının soruşturulması çağrısına ret

Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

ABD basını önceki hafta bazı kaynaklara dayandırarak, Çin'in koronavirüs, ilk ortaya çıktığı şehir olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nde ürettiğini iddia etmişti.

Virüsün nereden ve ne şekilde ortaya çıktığına dair soruşturma çağrılarının arttığı bir dönemde Çin'den açıklama geldi.

ÇİNLİ DİPLOMAT, KORONA HAKKINDA KONUŞTU

Çin’in Londra Büyükelçiliğinde görevli diplomat Çın Vın BBC’ye verdiği demeçte, koronavirüs Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığı iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

(Çın Vın)

"SORUŞTURMA, SİYASİ MOTİVASYON TAŞIYOR"

Herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmediklerini belirten Çın, "Bağımsız soruşturma tamamen siyasi motivasyon taşıyor. Biz şu anda virüsle savaşıyoruz. Tüm çabalarımızı virüsle mücadeleye yoğunlaştırıyoruz. Neden bu soruşturmadan bahsediyorsunuz? Bu sadece dikkat dağıtmak değil kaynağı da başka yöne çevirmektir." ifadelerini kullandı.

(Vuhan Viroloji Enstitüsü)

"KİMSENİN İYİLİĞİNE DEĞİL"

Diplomat Çın, soruşturma talebine yönelik, "Bu siyasi motivasyonlu bir inisiyatif. Hiç kimsenin bunun üzerinde hemfikir olabileceğini düşünmüyorum. Bu kimsenin iyiliğine değil." diye konuştu.

"SÖYLENTİLER ÇOK TEHLİKELİ"

Koronavirüsün kaynağı hakkında çok sayıda söylenti bulunduğunu savunan Çın, söylentilerin çok tehlikeli olduğunu ileri sürdü.

WASHINGTON-PEKİN HATTINDA VİRÜS TARTIŞMASI

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden virüsün kaynağı tartışması Çin'in ünlü epidemiyologlarından Cong Nanşan'ın 6 Mart'ta "Koronavirüsün ilk Çin'de ortaya çıkması, kaynağın Çin olduğu anlamına gelmez." açıklamalarıyla hız kazanmıştı.

TRUMP'TAN ÇİN'E SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump Çin'i salgını iyi yönetememekle suçlamış ve Çin'de ABD'den çok daha fazla can kaybı yaşandığını ileri sürmüştü.

ÇİN HÜKÜMETİ MAHKEMEYE VERİLDİ

Missouri Başsavcılığı ise Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye vermişti.