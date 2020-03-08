Çin’den koronavirüsle mücadele eden Irak'a yardım

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünyaya hızla yayılan koronavirüs Orta Doğu’da da artış göstermeye devam ediyor.
"DOSTLUK ZOR GÜNDE BELLİ OLUR" YAZILI KOLİLER
Koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle, Irak’a virüsle mücadelede yardım amacıyla sağlık ekibi gönderen Çin, bu kez tıbbi malzeme yardımında bulunurken, yardım kolilerinin üzerinde “Dostluk zor günde belli olur” mesajı yer alıyordu.
Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkedeki toplam koronavirüs vakaları 54’e ulaşırken, 4 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.