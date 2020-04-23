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Çin'den Pakistan'da koronavirüs aşısı deneme teklifi

Aşı teklifini değerlendiren Pakistan'dan, "Aşı geliştirme çalışmalarına katılım trendini artırmak istiyoruz" açıklaması geldi.

AA |
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Çin'den Pakistan'da koronavirüs aşısı deneme teklifi

Dünya genelinde koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken Çin, Pakistan'a teklif  götürdü.

Çinli aşı üreticisi Sinopharm, üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının birinci ve ikinci aşama klinik deneylerinin ortaklaşa şekilde Pakistan'da gerçekleştirilmesi için Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne (NIH) teklifte bulundu.

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA DENEYLERİ...

NIH Başkanı Amir İkram, Dawn internet sitesine verdiği demeçte, Sinopharm Genel Müdürü Li Can'dan aldığı mektupta yer alan "Sinopharm, NIH'ın katılımcılar üzerinde birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri yapacak birikime sahip olduğunu düşünmektedir." ifadeleri aktardı.

Çin'den Pakistan'da koronavirüs aşısı deneme teklifi

PAKİSTAN, KORONA AŞISI GELİŞTİRMEK İSTİYOR

İş birliğine karar vermeden önce Etik Kurul gibi çeşitli kurumların yasal izinlerinin alınması gerektiğini vurgulayan İkram, "Pakistan'ın aşı geliştirme çalışmalarına katılım trendini artırmak istiyoruz. Gerekli yasal adımlar atıldıktan sonra bu çalışmaya da katılacağız." dedi.

Mektupta, "Klinik denemelerin başarılı olması halinde Pakistan'ın koronavirüs aşısı üreten birkaç ülkeden biri olmasını umuyoruz." temennisinin yer aldığını kaydeden İkram, üretimden öncelikle Pakistan'ın faydalanacağını vurguladı.

Çin'den Pakistan'da koronavirüs aşısı deneme teklifi

ÇİNLİ ŞİRKET, ZORUNLU AŞILARIN YÜZDE 80'İNİ ÜRETİYOR

İkram, denek sayıları, uygulanacak doz, uygulama aralığı ve sonuç alma takvimine ilişkin bilgi vermedi.

Çin'de kullanılan zorunlu aşıların yüzde 80'ini üreten ve dünyanın en değerli 500 şirketi arasında yer alan Sinopharm'ın yolladığı mektupta, sözü edilen birinci ve ikinci aşama klinik deneyler, aşının güvenliğini ve etkisini ölçmek için belirli sayıda insan üzerinde yapılıyor.

Klinik deneyler, ilk aşamada az sayıda, ikinci aşamada ise 100 ila 500 arası gönüllü üzerinde gerçekleştiriliyor.

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