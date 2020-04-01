Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, dünya üzerinde salgına dönüşerek binlerce insanın ölümüne neden oldu...

Virüsün çıkış kaynağı Çin ise yaralarını büyük nebzede sararken, virüsün bulaştığı ülkelere de uyarılarda bulunuyor.

TÜRKLERE "YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN" UYARISI

Virüse karşı ön saflarda mücadele eden Beijing Çin Tıbbı Hastanesi Solunum Bölümü Başkanı Dr. Wang Yuguang, Türkiye'ye, yiyecekler konusunda uyarılarda bulundu.

"DANA-KOYUN ETİNDEN UZAK DURUN"

Yuguang, yaptığı açıklamada, Türklerin koyun ve dana etinden uzak durması gerektiğini belirterek, "Çin tıbbına göre koronavirüsün özelliği 'nemli patojen', bu nedenle beslenme konusunda dana eti, koyun eti ve zor sindirilen yağlı yemekleri daha az yemelisiniz. Bu yemekler nemli patojene yol açıyor." ifadelerini kullandı.

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