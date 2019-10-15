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Çin'den Türkiye'ye 'harekatı durdurun' çağrısı

Çin, Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurması çağrısında bulundu.

AA | 15.10.2019 - 11:03..
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Çin'den Türkiye'ye 'harekatı durdurun' çağrısı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci güne girilirken, bir ülke daha Türkiye'ye karşı çıktı.

Birleşmiş Milletler'deki toplantılarda veto hakkında sahip 5 ülkeden biri Çin'den,  Türkiye'ye 'operasyonu durdurun' çağrısı geldi.

"DOĞRU YOLA GERİ DÖNÜN"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara'ya çağrıda bulunarak, "Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün." ifadesini kullandı.

Çin'den Türkiye'ye 'harekatı durdurun' çağrısı

AYNI GÜNE DENK GELDİ

Pekin'in çağrısının, ABD'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları açıkladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

HONG KONG SAVAŞ ALANI

Öte yandan Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolar son haftalarda hız kazandı.

Pekin yönetiminin protestolara karşı söyleminde yaptığı değişiklik ve bölgenin sınırına gönderdiği askeri araçlar, Hong Kong'da suları ısıttı.

Hong Kong'da her hafta sonu binlerce gösterici, polisle karşı karşıya geliyor.

Olaylara; Amerika ve İngiltere'nin verdiği destek gizlenmiyor.

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