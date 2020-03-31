taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5726
Euro
7.2452
Altın
1614.98
Borsa
88059.46
Gram Altın
341.205
Bitcoin
42366.65
fuzulev

Çin'den vahşi hayvan pazarı iddiasına yalanlama

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden 'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'den vahşi hayvan pazarı iddiasına yalanlama

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Euronews Türkçe'de yer alan 'Çin'de koronavirüsün ilk görüldüğü vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı' haberini yalanladı.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“24 Şubat’ta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin tam olarak vahşi hayvanların yasadışı satışının yasaklanması, vahşi hayvanların yenilmesi ile ilgili kötü alışkanlıkların kaldırılması ve halkın can güvenliği ve sağlığının garanti altına alınmasına dair kararını kabul etmiştir. Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar kabul edildiği günden itibaren en sıkı şekilde uygulanmaktadır."

Çin'den vahşi hayvan pazarı iddiasına yalanlama

İlginizi Çekebilir
Kaliforniya'da emekli sağlık personeli göreve çağrıldı
Kaliforniya Valisi koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının 4 gün içinde 2 katına çıkacağını belirterek emekli doktor ve hemşirelerin yanı sıra tıp öğrencilerini göreve çağırdı.
Koronavirüsle mücadelede verem aşısının rolü olabilir
ABD'de epidemiyologlar, verem aşısının yapılmadığı İtalya, Hollanda, ABD ve İran gibi ülkelerde, yeni tip koronavirüs vakalarının patlama yaptığını tespit etti.
Polonyalı sağlıkçılar yardım için İtalya'ya gitti
Polonyalı sağlık ekibi koronavirüs salgınıyla mücadele için İtalya'ya yardıma gitti.
Suudiler ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
Suudi Arabistan'ın ABD'de seyahat eden vatandaşlarını mobil telekom ağındaki zaafları istismar ederek takip ettiği duyuruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
118
Parti düzenleyen gençlere ev hapsi cezası verildi
Parti düzenleyen gençlere ev hapsi cezası verildi
69
Koronavirüs COVID-19 bağışıklık güçlendirme D3 vitamini
Koronavirüs COVID-19 bağışıklık güçlendirme D3 vitamini
13
Suudiler ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
Suudiler ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
11
Fatih'te minibüs ters döndü: 1 ölü 3 yaralı
Fatih'te minibüs ters döndü: 1 ölü 3 yaralı
1
Polonyalı sağlıkçılar yardım için İtalya'ya gitti
Polonyalı sağlıkçılar yardım için İtalya'ya gitti
0
Koronavirüsle mücadelede verem aşısının rolü olabilir
Koronavirüsle mücadelede verem aşısının rolü olabilir
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir