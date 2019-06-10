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Çin'den Washington Post ve Guardian'a engelleme

Çin'in, ABD'nin Washington Post ve İngiltere'nin Guardian gazetelerinin internet sitelerine erişim engeli getirdiği bildirildi.

AA | 10.06.2019 - 08:09..
  1. Haberler
  2. Medya
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South China Morning Post gazetesinin sansür uygulamalarını izleyen "Greatfire.org" internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Washington Post ve Guardian'ın internet siteleri, Pekin yönetiminin "Büyük Ateş Duvarı" adını verdiği ve web üzerindeki belirli alan adlarına erişim engeli getiren merkezi yazılımın filtrelediği uluslararası yayınlar arasına katıldı.

Haberde, her iki internet sitesine de hafta sonundan itibaren ülke içinde erişilemediği belirtildi.

Çin'den Washington Post ve Guardian'a engelleme

TIANANMEN'İN YIL DÖNÜMÜ ÖNCESİ SANSÜR

Çin makamları konuyla ilgili bir açıklama yapmazken söz konusu tedbirin, 4 Haziran 1989'da Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı gösterilerin kanlı şekilde bastırılmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla artan sansür girişimlerinin bir uzantısı olduğu tahmin ediliyor.

ABD yayın kuruluşu CNN çalışanları, Tiananmen olayları nedeniyle hazırladıkları dosya haber nedeniyle hafta içinde web sitelerine erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, popüler mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya platformu WeChat'te olayla ilgili anahtar sözcüklerin ve fotoğrafların kullanılmasını yasakladı.

Çin'den Washington Post ve Guardian'a engelleme

ÇİN'İN YASAKLADIĞI SOSYAL MEDYA

Çin'de Bloomberg, The New York Times, Reuters ve The Wall Street Journal gibi yayın organlarına, Facebook, Twitter, YouTube ve Whatsapp gibi sosyal paylaşım uygulamalarına yıllardır erişim engeli uygulanıyor.

Çin "Büyük Ateş Duvarı" yazılımıyla, internette 10 binden fazla alan adına erişim engeli getirirken, söz konusu engelli sitelere özel sanal ağ sunuculardan (VPN) erişilmesini de engellemek üzere kapasitesi giderek gelişen yapay zeka algoritmalarıyla geliştiriyor.

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