taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4318
Euro
6.11735
Altın
1294.89
Borsa
100850.42
Gram Altın
226.052

Çin'den 'yapay güneş' projesi

Çin Ulusal Nükleer Şirketi Başkanı Duan Xuru, 'yapay güneş' adı verilen EAST (Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamağı) reaktörünü oluşturma sürecinin bu yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 03:45..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Science Alert'in haberine göre reaktör, Güneş'in derinliklerindeki nükleer füzyon sürecine benzer bir reaksiyonu oluşturma fırsatını sağlayacak. Böylelikle Çinli bilim insanları, sınırsız enerji kaynağı elde etmeyi düşünüyor.

Çin'den 'yapay güneş' projesi

100 MİLYON DERECELİK ISI

Xuru, yeni tokamağın, içindeki iyonları 100 milyon derecelik ısıya ulaştırabileceğini, bunun gerçek Güneş'in iyonlarından 7 kat daha sıcak olduğunu söyledi. Bu sıcaklığa ulaşılması, füzyon reaktörünü oluşturmanın koşullarından biri olarak gösteriliyor.

Çinli bilim insanları, geçtiğimiz kasım ayında, plazmadaki elektronları 100 milyon, iyonları ise 50 milyon derecelik ısıya ulaştırmayı başardıklarını açıklamıştı.

Çin'den 'yapay güneş' projesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

17
İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

5
Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı için adı geçen isim Özdemir

Rıdvan Dilmen: TFF Başkanlığı için adı geçen isim Özdemir

2
Leylekler her yıl olduğu gibi zamanında geldi

Leylekler her yıl olduğu gibi zamanında geldi

1
Diyarbakır'da öğrencilerden pazarda 'iyilik' seferberliği

Diyarbakır'da öğrencilerden pazarda 'iyilik' seferberliği

6
Annesini öldüren şahıs kendini ihbar etti

Annesini öldüren şahıs kendini ihbar etti

10
Refüje çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Refüje çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir