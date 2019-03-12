Çin'den 'yapay güneş' projesi

Science Alert'in haberine göre reaktör, Güneş'in derinliklerindeki nükleer füzyon sürecine benzer bir reaksiyonu oluşturma fırsatını sağlayacak. Böylelikle Çinli bilim insanları, sınırsız enerji kaynağı elde etmeyi düşünüyor.

100 MİLYON DERECELİK ISI

Xuru, yeni tokamağın, içindeki iyonları 100 milyon derecelik ısıya ulaştırabileceğini, bunun gerçek Güneş'in iyonlarından 7 kat daha sıcak olduğunu söyledi. Bu sıcaklığa ulaşılması, füzyon reaktörünü oluşturmanın koşullarından biri olarak gösteriliyor.

Çinli bilim insanları, geçtiğimiz kasım ayında, plazmadaki elektronları 100 milyon, iyonları ise 50 milyon derecelik ısıya ulaştırmayı başardıklarını açıklamıştı.