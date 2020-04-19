taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'in salgınla mücadelesi konusunda bilinmeyen detayların olduğunu söyledi.

İHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor

Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor

Çin, koronavirüs salgını hakkında şeffaf olmadığı gerekçesiyle hedef tahtasına oturtuldu.

Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle Pekin üzerindeki baskılar artıyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'in şeffaflığı konusunda ciddi endişelerinin bulunduğunu ifade ederek, virüsün kökenleri ve nasıl yayıldığı konusunda uluslararası soruşturma yapılmasını talep etti.

"ÇİN'E SORUŞTURMA AÇILSIN" TALEBİ

Bakan Payne, "Koronavirüs hakkındaki konuların bağımsız olarak gözden geçirilmesi gerekiyor ve bunu yapmamız önemli. Avustralya bu konuda ısrarcı olacak." ifadelerini kullandı.

Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor

ÇİN'İN SALGINLA MÜCADELESİNDE BİLİNMEYENLER VAR

Payne, Çin'in salgınla mücadelesi ve edinilen bilgilerin paylaşılması konusunda bilinmeyen detayların olduğunu belirterek, konunun bağımsız bir soruşturma sonucunda açığa çıkacağını belirtti.

Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor

(Marise Payne)

TRUMP DA PEKİN'İ HEDEF ALDI

Avustralya'nın uluslararası soruşturma talebi, Çin'e eleştirilerini arttıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in salgının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiği ifadelerinin ardından geldi.

AVUSTRALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

6 bin 606 koronavirüs vakasının görüldüğü Avustralya'da 70 kişi hayatını kaybetti.

Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor

İlginizi Çekebilir
İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 453 oldu
Ülkede son 24 saatte 410 kişi daha koronavirüse yenik düştü.
İtalya'da koronavirüse karşı Kur'an okutuldu
Koronavirüsten kötü şekilde etkilenen İtalya'nın Carpi kentinde bir imam, Al-i İmran suresini okudu.
İngiltere'de hükümete koronaya kayıtsız kaldın suçlaması
The Sunday Times gazetesinin, "İngiltere'nin uykuda felakete yürüdüğü 38 gün" başlıklı haberinde, hükümetin salgınla mücadelede 5 haftayı boşa geçirdiği belirtildi.
İsrail'de korona muskasına 30 ay taksit imkanı
İsrail'in tanınan hahamlarından Chaim Kanievsky'e yakınlığı ile bilinen bir dernek, ülkede koronavirüsten koruduğunu iddia eden muska dağıtıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
505
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
695
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
104
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
164
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
209
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
117
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
308
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir