Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor

Çin, koronavirüs salgını hakkında şeffaf olmadığı gerekçesiyle hedef tahtasına oturtuldu.

Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle Pekin üzerindeki baskılar artıyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'in şeffaflığı konusunda ciddi endişelerinin bulunduğunu ifade ederek, virüsün kökenleri ve nasıl yayıldığı konusunda uluslararası soruşturma yapılmasını talep etti.

"ÇİN'E SORUŞTURMA AÇILSIN" TALEBİ

Bakan Payne, "Koronavirüs hakkındaki konuların bağımsız olarak gözden geçirilmesi gerekiyor ve bunu yapmamız önemli. Avustralya bu konuda ısrarcı olacak." ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN SALGINLA MÜCADELESİNDE BİLİNMEYENLER VAR

Payne, Çin'in salgınla mücadelesi ve edinilen bilgilerin paylaşılması konusunda bilinmeyen detayların olduğunu belirterek, konunun bağımsız bir soruşturma sonucunda açığa çıkacağını belirtti.

(Marise Payne)

TRUMP DA PEKİN'İ HEDEF ALDI

Avustralya'nın uluslararası soruşturma talebi, Çin'e eleştirilerini arttıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in salgının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiği ifadelerinin ardından geldi.

AVUSTRALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

6 bin 606 koronavirüs vakasının görüldüğü Avustralya'da 70 kişi hayatını kaybetti.