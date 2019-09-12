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Çin'e ek gümrük vergisi getiren Trump, kararı erteledi

Trump, 250 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergisi getirme kararını 1-15 Ekim tarihleri arasına ertelediğini açıkladı.

AA | 12.09.2019 - 05:30..
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Çin'e ek gümrük vergisi getiren Trump, kararı erteledi

ABD Başkanı Trump, Çin'e son günlerde ılımlı yaklaşıyor...

ABD lideri, geçen ay eylül ayından itibaren 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününe rileceğini açıklamıştı.

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DİYE ERTELEDİ

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları sebebiyle bu kararın 1-15 Ekim tarihlerinden sonra geçerli olacağını söyledi.

Çin'e ek gümrük vergisi getiren Trump, kararı erteledi

Trump, bunun bir 'iyi niyet göstergesi' olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı, dün Pekin'in iki hafta içinde başlayacak olan ticaret görüşmeleri öncesinde bazı ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldırarak büyük bir adım attığını ifade etmişti.

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