'Çingene Kızı' mozaiğine ziyaretçi akını

Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yılında, Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında bulunan Milattan Sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen Menad Villası'nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait olan ve kentin simgesi haline gelen 'Çingene kızı' mozaiğine ait eksik bordürlerinin, 1960 yılında kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırıldığı ve 2012 yılında ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nin girişindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilendiği belirlendi.

PARÇALAR MÜZEYE ULAŞTI

İki ülke arasındaki diploması trafiğinin ardından 'Çingene kızı'nın etrafını tamamlayan 12 parçanın iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında iade protokolü anlaşmasına varıldı. Yoğun görüşmelerin ardından 12 mozaik, Kasım ayı sonunda Türkiye'ye getirildi ve Çingene Kız mozaiğinin de sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ne ulaştırıldı.

Müzede yapılan düzenleme ile oluşturulan alanda 12 mozaiğin dün düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kent protokolünün katıldığı törenle sergilenmesine başlandı. Eserlerin ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı 3 bine yakın ziyaretçi de Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti. Eserleri yakından inceleyen ziyaretçiler, mozaiklerin kente getirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan dün düzenlenen törenle ziyarete açılan 12 eser arasında yer alan kadın figürüne ise Zeugma Antik Kenti kazılarının yapıldığı Belkıs Mahallesi'nden esinlenerek 'Belkıs' ismi verildi. Arkeologlar, uzun uğraşlar ile kente getirilen 12 parça arasında bulunan Belkıs mozaiğinin de kardeşi olarak bilinen Zeugma Antik Kenti'nin simgesi olan Çingene Kız'a kavuştuğunu kaydetti.

"TAKİP DOSYAMIZDA BİNLERCE ESER VAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene Kız mozaiğinin eksik parçalarının ait olduğu Gaziantep'e getirilmesi için uzun yıllar bir savaş verildiğini söyledi. DHA'nın sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, mozaiklerin getirilmesinin sadece Gaziantep değil, Türkiye için önemli olduğunu ifade etti.

Mozaiklerin iade edilmesinin kanunsuz ve izinsiz şekilde yurt dışına kaçırılmış kültürel varlıkların geri getirilmesi için verdikleri mücadelede önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Verilen mücadeleler ile çok büyük başarılar elde edildi. Çok büyük miktarda eseri bu yollarla Türkiye'ye getirmeyi başardık. Hala takip dosyamızda binlerce eser var. Bunları da yerlerini tespit ettikçe başta İnterpol olmak üzere İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıklarımız ve ilgili yerel otorite ile birlikte gerekli hukuki süreçleri başlatıyoruz. Bunların savaşını veriyoruz. Bu açıdan bu çalışmalara çok büyük motivasyon oldu açıkçası. Bu motivasyonun artarak devam etmesi gerekiyor. Bütün dünyanın da anlaması gerekiyor; bu tarz tarihi ve arkeolojik eserler doğduğu yerde değerli, doğduğu yerde sergilenmeli ve korunmalı. Bu mesajın dünyaya verilmesi açısından da önemli. Bu eserlerin iadesi etik oldu ve tüm dünyaya yavaş yavaş bu tarz çalışmalarla yayılacak diye düşünüyorum." dedi.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de ABD'den getirtilen mozaiklerin sergilenmeye başlamasıyla Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi sayısının önemli oranda artacağına inandıklarını kaydetti.