Çingene Kızı topraklarında döndü, peki ya diğerleri

Geçtiğimiz günlerde Amerika’dan ülkemize gelen Çingene Kızı mozaiğinin devamı, son zamanlarda kültür ve turizm alanındaki en önemli gelişmelerden biri. 1960’lı yıllarda Amerikalı bir sanat taciri tarafından Ohio Üniversitesi’ne satılan ve yaklaşık 60 yıldır kendi topraklarından uzakta sergilenen bu eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yoğun çabaları sonucunda ülkemize getirildi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Tam 6 yıl boyunca süren görüşmeler sonucunda, Çingene Kızı, adeta Fatma Şahin’in de dediği gibi ailesine kavuştu. Gaziantep’in Nizip ilçesine 10 km mesafede bulunan ve M.Ö 2-3.cü yüzyıla ait olan bu eserler, yapıldığı dönemde bir evin yemek odasının tabanını süslüyordu.

ŞANS ESERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazı çalışmaları sonucunda bulunan eserler yurt dışına kaçırılmış ancak Çingene Kızı bulunamamıştı.

Şans eseri ortaya çıkan Çingene Kızı mozaiği sayesinde, çevresindeki diğer eserlerin de arayışına başlandı ve Ohio Üniversitesi’nde yer aldığının belirlenmesi üzerine, getirilmesi için çalışmalara başlandı.

Çingene Kızı’na ait öteki mozaiklerin de yurda getirilmesinin ardından, yurt dışında bulunan veya yurt dışına kaçırılmış diğer tarihi eserler de gündeme geldi.

İşte yurt dışında sergilenen tarihi eserler...

ZEUS SUNAĞI/ZEUS ALTLARI

20 metre genişlikte merdivenler ve bu merdivenlerin üzerinde bulunan dinsel bir yapı olan Zeus Sunağı, Helenistik Dönemi’nin en görkemli eserlerindendir.

Alman mühendisler tarafından Berlin’e götürülmüştür ve bugün Pergamon Müzesi’nin en önemli yapılarından biri olup, yıl içinde binlerce misafiri ağırlamaktadır.

ATHENA TAPINAĞI / PROBYLON GİRİŞİ

M.Ö. 197’li yıllara ait olan tapınağın Propylon girişi, yine Berlin’de Pergamon Müzesi’nde sergilenmektedir.

NEREİDLER ANITI

Kaş yakınlarında bulunan Ksantos Antik Kenti’nde bulunan ve M.Ö. 400’lü yıllara tarihlenen bu eserin sütunları arasında, 12 Nereid heykeli yani deniz perisi heykeli bulunmaktadır. Günümüzde İngiltere'de bulunan British Museum’da sergilenmektedir.

HALİKARNAS MOZOLESİ

Anadolu’nun en büyük anıtı olan mozole, aynı zaman Dünyanın 7 Harikası'ndan biridir. Kazı kalıntıları, İngilizler tarafından yurt dışına kaçırılır ve günümüzde bu mozolede bulunan bütün eserler British Museum’da yer almaktadır.

HARPİLER ANITI

Antalya – Fethiye arasındaki yolda bulunan Ksantos Antik Şehri’nde keşfedilen anıt mezar, ismini üzerinde yarı insan yarı kuş kabartma desenlerinden alır. Kalıntılar şu anda British Museum’da sergilenmekte olup, mevcut yerinde çıplak bir kule yer almaktadır.





TRUVA HAZİNELERİ

M.Ö. 1200’lü yıllarda yapılan Troya Savaşı’nda kullanılan Agamemnon’a ait maske, kullanıldığı tarihten de 300 yıl önceye aittir. Bu paha biçilemez değerdeki eser ise ait olduğu topraklarda değil, günümüzde Atina Milli Müzesi’nde sergilenmektedir.

DİONYSOS MOZAİĞİ

Hermes’in Dionysos’u kucağında taşıdığı anı gösteren bu mozaik yapı da Antakya’da ortaya çıkarılmıştır ve M.S. 4. yüzyıla tarihlenmektedir. Günümüzde ise Amerika Worcester Müzesi’nde sergilenmektedir.



