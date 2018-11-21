taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3515
Euro
6.0931
Altın
1224.37
Borsa
92303.46
Gram Altın
211.248

Çingene Kızı'nın gizemli hikayesi

Gaziantep'in simgelerinden biri haline gelen "Çingene Kızı" mozaiği, 1998 yılında Zeugma Antik Kenti'nde, devrilen bir sütunun kaldırılmasıyla tesadüfen bulundu.

AA | 21.11.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi sınırlarındaki 20 bin dönüm arazi üzerine kurulu Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yılında çıkarılan ve şehrin önemli simgelerinden biri haline gelen Çingene Kızı mozaiğinin yıllar önce yurt dışına kaçırılan kayıp parçaları, uzun bir aradan sonra evine dönüyor.

BULUNMA HİKAYESİ

Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında, milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen muhteşem mozaiklerle süslenmiş Roma evlerini bünyesinde barındıran Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan mozaiklerin simgesi haline gelen 'Çingene Kızı''nın bulunma hikayesi de kendisi kadar etkileyici.

TESADÜF ESERİ ORTAYA ÇIKTI

Çingene Kızı mozaiği, Zeugma Antik Kenti kazılarına o dönem başkanlık eden emekli öğretim üyesi Rifat Ergeç ve ekibi tarafından, 1998 yılındaki kurtarma kazıları sırasında, bir vatandaşın gösterdiği Kelekağzı bölgesinde açılan yaklaşık 15 metrekarelik tahrip edilmiş mozaiğin üzerindeki kırık bir sütunun kaldırılmasıyla tesadüfen bulundu.

Çingene Kızı'nın gizemli hikayesi

İSMİNİN ANLAMI

Bir villanın yemek odasının zeminindeki birçok bölümü tahrip edilmiş mozaiği, kaçakçıların, üzerindeki sütun nedeniyle fark etmediği belirlenmişti.

Kulağındaki küpeler, iri gözleri ve başındaki bağ nedeniyle Çingene Kızı olarak adlandırılan mozaik, bulunduğu günden itibaren Gaziantep'in tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

1960'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının ise yıllar sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit edildi.

2012 YILINDA İSTENDİ

Dr. Stephanie Hooper tarafından 2012 yılında yapılan araştırmada, Bowling Green State Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında satın alınan mozaiklerin, Zeugma Antik Kenti kökenli olduğu belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bundan haberdar olması üzerine, antik kentin kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay'dan konuyu incelemesi ve bir rapor hazırlaması istendi.

Görkay'ın hazırladığı raporda, üniversitede sergilenen eserlerin, Çingene Kızı mozaiğinin bordüründen çalınan parçalar olduğunu ortaya koyması üzerine Bakanlık, 2012 yılında resmi olarak mozaiklerin Türkiye'ye iadesini istedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

60
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

79
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

39
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

109
İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

9
Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

49
Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir