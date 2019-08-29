Cingöz ve Miki teröristlerin korkulu rüyası haline geldi

Mardin’de bir çok teröristi saklandıkları mağaralarda bularak güvenlik güçlerine teslim eden Cingöz ve Miki, Kıran-2 operasyonunda hassas burunları ile güvenlik güçlerine tam destek veriyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin operasyon bölgesinde görüntülediği köpekler, düşmana korku verirken, dostları olan Mehmetçiğe sevgi patisini uzatıyor.

JAKEM'DE EĞİTİM ALDILAR

Nevşehir'de bulunan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı At-Köpek Eğitimi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) eğitimlerini alan köpekler; iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, yangın tespit, arama ve kurtarma, narkotik, keşif ve özel operasyon konularında aldıkları başarılı eğitimi arazide gösterdikleri başarı ile taçlandırıyor.

HASSAS BURUNLARI İLE TERÖRİSTLERİN YERLERİNİ BULUYORLAR

PKK’nın hain planlarını bozan, Mardin’e 2 yıl önce gelen, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına hassas burnu ile büyük katkı sunan dedektör köpek Miki, onlarca başarıya imza attı. Teröristler tarafından güvenlik güçleri ve sivil vatandaşları hedef alarak hazırlanan binlerce kiloluk patlayıcıyı bulan Miki, eğitmenlerinin dışında komut almıyor. Miki, Kıran - 2 Operasyonunda hassas burnuyla teröristlerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

ANNELERİ SEVİNDİRDİ, FİRARİYİ YAKALADI

Mardin’de sağlanan huzur ortamına büyük katkı sunan 7 yaşındaki Cingöz ise kentte görev yaptığı 3 yıl içinde teröristlerin korkulu rüyası oldu. Kıran - 2 operasyonunda da görev alan iz takip köpeği Cingöz, teröristleri saklandıkları mağara, sığınak ve barınaklarda avlayarak güvenlik güçlerine teslim ediyor. İki yıl içinde evladını arazide kaybetmiş gözü yaşlı iki anneyi evlatlarını bularak sevindiren Cingöz, hassas burnu ile Mardin’de bir cezaevi firarisini de yakalama başarısı gösterdi.

GRİ LİSTEDEKİ BİR TERÖRİSTİ BİLE BULDU

Hassas burnu ve başarılı kariyeri ile Mardin’de onlarca teröristi etkisiz hale getiren Cingöz, teröristlerin korkulu rüyası olarak anılıyor. Gri listede aranan bir terörist olmak üzere onlarca teröristi saklandıkları her yerde bulan Cingöz, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede en büyük destekçisi.