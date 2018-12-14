Çin'in Ay'a gönderdiği araç yörüngeye giriş yaptı

Ay'ın Dünya'ya bakmayan karanlık yüzü hakkında araştırmalar yapmak için fırlatılan Chang'e-4 aracı, 5 günlük bir yolculuğun ardından Ay'ın etrafında eliptik bir yörüngeye yerleşti. Görev başarılı olursa, Chang'e-4 "Ay'ın karanlık tarafı" nı keşfeden ilk araç olacak.





Ay yüzeyi ve yapısı hakkında bilgiler toplayacak araç, taşıdığı tohumları ve ipekböceği larvalarını Ay yüzeyine bırakacak. Chang'e-4 dünya ile iletişim kurmak için bu yılın başlarında fırlatılan bir uydunun sinyallerini kullanacak.

Çinli yetkililer, aracın ne zaman Ay yüzeyine ineceği konusunda bilgi vermediler, fakat muhtemelen önümüzdeki ayın başlarında, araç, Von Kármán kraterine iniş yapacak. Çin, şimdiden Chang'e-4'ten sonra gelecek olan yeni bir Chang'e-5 görevi planlıyor