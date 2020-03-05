Çin'in Ay'ın diğer tarafına gönderdiği araç 400 metre ilerledi

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

400 METRE YOL ALDI

Çin'in Ay'ın karanlık tarafına gönderdiği Yutu-2 keşif aracı, bugüne kadar 399,7 metre yol almayı başardı. Araç, 15 ay günü bilimsel keşif çalışmaları yürüttükten sonra uyku moduna girdi. (1 Ay günü = 24 saat 50 dakika)

Yutu-2, Ay'daki görevi sırasında alçak radyo frekanslı astronomik gözlemler, Ay’ın yer ve yüzey yapısı, mineral bileşenleri ile nötron radyasyon ölçümleri konusunda çalışmalar yürüttü. Araç, bu keşif göreviyle Ay’ın karanlık tarafının yapısı hakkında Çinli bilim insanlarına çeşitli veriler gönderdi.

Yutu-2, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde kendini şarj etmek için uyku moduna giriyor. Yeterli enerji depoladıktan sonra araç uyku modundan çıkarak görevine devam ediyor. Aracın bugüne kadar birkaç kez daha uyku moduna girdiği biliniyor.

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