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Çin'in, Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği aracın yapacakları

Çin'in Ay sondası Chang'e-4, Ay'ın gizemli uzak tarafını keşfetmek için hazır.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 09:11..
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Dünya'dan baktığımızda Ay'ın sadece bize bakan kısmını görebiliriz. Ay'ın arka yüzü ise Dünya'dan görülmediği için karanlık ve gizemli olarak adlandırılıyor. 2019’un başlarında, Çin sivil uzay programı, Ay’ın güney kutbunun büyük bir etki krateri olan Aitkin Havzası’na Ay sondasını başarılı bir şekilde indirdi.

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NE GİBİ ARAŞTIRMALAR YAPACAK?

Chang'e-4 sondası, bilim insanlarının, Dünya'dan göremediğimiz Ay'ın karanlık bölümünü incelemelerine yardımcı olacak. Altı tekerlekli bu uzay aracı, .çeşitli kameralar ile donatıldı ve aynı zamanda Ay'ın yüzeyinin altına bakabilen bir yer radarına sahip. 9 Aralık'ta Çin, Sichuan merkezli Xichang Satellite Launch Center'dan Chang'e-4 aracını Ay'a fırlatmıştı.

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Araç, Ay'ın toprak bileşenleri ve arazisi hakkında daha fazla bilgi toplayacak, Ayrıca araç, Ay'ın uzak tarafınaki düşük frekanslı radyo astronomik gözlemine katılacak, yer şekilleri üzerinde araştırmalar yapacak, mineral bileşimini tespit edecek ve nötron radyasyonunu ölçecek.

Çin uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne iniş yaptı VİDEO

ARAŞTIRMACILAR HEYECANLI

Araştırmacılar, Aitkin Havzası ve Ay'ın diğer bölgeleri hakkında daha fazla şey öğrenmek için oldukça heyecanlılar. Purdue Üniversitesi gezegen bilimci Briony Horgan: ''Ay'ın öteki tarafında 4 milyar yıldan daha eski kayalar var ve onların neye benzediğini görmek için çok heyecanlıyız.'' diye konuştu.

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