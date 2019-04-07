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Çin'in Doğu Türkistan'daki politikasına protesto

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri, ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi.

AA | 07.04.2019 - 07:48..
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Dünya Uygur Kongresi ile Uygur Amerikan Derneğinin organize ettiği "Uygurları Kurtarın" yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.

Çin'in Doğu Türkistan'daki politikasına protesto

Washington'da Freedom Plaza Meydanı'nda bir araya gelen gruptakiler, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini protesto etti.

Çin'in Doğu Türkistan'daki politikasına protesto

PEKİN İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERMELİ

"1 Milyon Uygur kamplarda", "Uygurların da yaşama hakkı var", "Doğu Türkistan'a özgürlük", "Toplama kamplarını kapatın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Pekin'e, insan haklarına saygı göstermesi, Uygurların tutulduğu toplama kamplarını kapatması ve Uygur ailelerinin tekrar bir araya gelmesine izin vermesi çağrısı yaptı.

Çin'in Doğu Türkistan'daki politikasına protesto

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