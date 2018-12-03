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Çin'in 'en güzel suçlusu' teslim oldu

Çin'de güzelliğiyle ünlenen çete üyesi polise giderek gerçeği açıkladı.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 15:42..
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Adının Qingchen JingJing olduğu öğrenilen 19 yaşındaki kadının, hakkında yakalama emrinin çıkarılmasının ardından teslim olduğu öğrenildi. Qingchen, 6 aydır faaliyette olan ve barlarda ve çayhanelerin müşterilerinden zorla para alan bir çetenin üyesi olmakla suçlanıyor.​

"GÜZELLİK KANUNDAN KAÇMAK İÇİN KULLANILAMAZ"

Mianyang polisi tarafından yayınlanan vesikalık fotoğrafının ardından, sosyal medyada Qingchen'in güzelliğine vurgu yapan çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Çin polisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Güzellik kanundan kaçmak için kullanılamaz." ifadeleri kullanıldı.

Çin'in sosyal öedya uygulaması Weibo'da yapılan bir paylaşımda ise, "Güzel görünmek sizin suçunuz değil, ancak güzelliğinizi yasaları çiğnemek için kullanmak sizin suçunuzdur" denildi.

Çin'in 'en güzel suçlusu' teslim oldu

"SINIFIN EN POPÜLERİYDİ"

Başka bir paylaşımda ise kullanıcılardan biri, "Beni istediği zaman dolandırabilir" ifadelerini kullandı. Asia One'da ise, "Yüzüyle suç işlemeden kolayca iş bulabilir." yorumu yapıldı.

Qingchen'in eski sınıf arkadaşlarından biri ise, güzelliği sayesinde kendisinin 'erkekler arasında popüler' olduğunu belirtti. Qingchen'in üyesi olduğu 7 kişilik çetenin 3 üyesinin daha polise teslim olduğu öğrenildi.

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