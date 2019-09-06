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Çin'in İran'ı kurtarma planı

ABD baskısı altındaki İran'ın ekonomik çöküntüden kurtulması için Çin büyük bir fırsat sundu.

AA & Ensonhaber | 06.09.2019 - 22:02..
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Çin'in İran'ı kurtarma planı

Petroleum Economist'in İran Petrol Bakanlığı'na yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ağustos sonunda Pekin'i ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 2016 yılında imzalanan 'Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde hazırladıkları yol haritasını Çin yönetimine sundu.

İLK 5 YILDA 280 MİLYAR DOLARLIK GİRDİ

İran'ın petrol ve doğal gaz sahalarında yeni üretim alanları açacak ve petrokimya endüstrisine yatırım yapacak olan Çin, İran ekonomisine büyük kısmı ilk beş yılda olmak üzere 280 milyar dolarlık girdi sağlayacak.

İRAN'A ASKER DE GÖNDERECEK

İran'ın ulaştırma ve imalat sanayi sektörlerine de 120 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Çin, toplam 400 milyar doları bulunan projelerin yanı sıra en az 5000 kişilik bir askeri gücü de ülkede konuşlandıracak.

Çin'in İran'ı kurtarma planı

Çin ödemeyi ihracat yaptığı ülkelerin para birimleri ile gerçekleştirebileceği gibi kendi para birimi yuan ile de yapabilecek. Böylece iki ülke özellikle petrol ticaretinde doları bypass etmiş olacak.

İran yönetimi, Rusya'yla da benzer bir yatırım anlaşması yapmayı planlıyor.

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