Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Instagram'dan yayınladığı videoda, içinde bulunulan zor sürecin ancak hep beraber olunursa atlatılabileceğini belirterek, "Bu süreçte Çin ile iletişim halinde olan ve salgını ciddiye alan Türk hükümetini takdir ediyorum. Bu süreçte emek harcayan tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum. Sizleri ayakta alkışlıyorum. Haydi Türkiye." ifadelerini kullandı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan Türkiye'ye destek

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Aynı videoda Başkonsolos Yardımcısı Chen Su da "Her zaman sizin yanınızdayız. Başarılar diliyorum. Haydi Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Başkonsolosluk çalışanları sağlık emekçilerini, "Haydi Türkiye" diyerek alkışladı.