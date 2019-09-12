Çin'in üç farklı gözlem uydusu uzaya fırlatıldı

Büyük devletlerin uzay yarışı tüm hızıyla devam ederken Çin ise daha çok ekolojik gözlem yapmak amacıyla geliştirdiği üç farklı gözlem uydusunu, ülkenin Şaanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderdi.

Long March-4B (Uzun Yürüyüş) roketiyle uzaya fırlatılan 3 farklı gözlem uydusu, yörüngeye yerleştirildikten sonra çeşitli gözlemler yapacak.

Uydulardan Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Z-102D; doğal kaynakların değerlendirilmesi, ekolojik gözlem, afet önleme, çevre koruma, şehir planlama için kullanılacak.

Dünyadan 778 kilometre uzaktaki yörüngesinde 5 yıl boyunca hizmet verecek Z-102D, çeşitli madenlerden yansıyan ışıkları analiz de edebilecek.

KUTUPLAR DA GÖZLEMLENECEK

İki özel şirket tarafından geliştirilen 16 kilogram ağırlığındaki diğer iki küçük uydu ise kutupların iklimlerini izlemek için görev yapacak.

Hizmet ömrünün bir yıl olduğu belirtilen uydular, kutup çevrelerinin ve kutup bölgelerindeki suların sıcaklık değişimlerini ölçecek ve küresel iklim değişikliği hakkında veriler elde edecek.

ÇİN'İN HEDEFİ UZAY LİDERİ OLMAK

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında" son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter'i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045'te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

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