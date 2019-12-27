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Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak.

Çin'in bir süredir üzerinde çalıştığı Güneş projesi, 2020 yılında faaliyete geçecek.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 11:10..
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Güneş'in derinliklerindeki nükleer füzyon sürecine benzer bir reaksiyon oluşturmak ve sonsuz enerji kaynağı yaratmak için, 2006 yılından bu yana yapay güneş projesi üzerinde çalışan Çin, bu yıl sonuna kadar projeyi tamamlayacak.

Eğer her şey yolunda giderse, Güneş'te gerçekleşen nükleer füzyon süreci, 2020 yılında Dünya'da da uygulanabilir hale gelecek.

çin

YAPAY GÜNEŞ PROJESİNİN ÖNEMİ

Çin'in yapay güneşi sayesinde Nükleer füzyon yoluyla üretilen gücü kullanarak, neredeyse sınırsız temiz enerjiden yararlanılabilecek. Şu anda Dünya'nın enerji sorunu göz önüne alındığında, bu durum projenin önemini daha da artırıyor.

Güneybatı Fizik Enstitüsü başkanı ve projede görev yapan araştırmacı Duan Xuru, yeni cihazın 200 milyon santigrat derecenin üzerine çıkacağını ve bunun gerçek Güneş'in iyonlarından 13 kat daha sıcak olduğunu söyledi.

Çinli bilim insanları; geçtiğimiz yıl kasım ayında, plazmadaki elektronları 100 milyon, iyonları ise 50 milyon derecelik ısıya ulaştırmayı başardıklarını açıklamıştı.

Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak.

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Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak.

Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak.

Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak.

Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak.Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak.Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak.

Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak.

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