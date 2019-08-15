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Çinli askerlerden Hong Kong'a mesaj niteliğinde tatbikat

Shenzhen kentinde gerçekleştirilen askeri tatbikat, Hong Kong’a karşı gövde gösterisi olarak yorumlandı.

İHA | 15.08.2019 - 14:48..
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Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesi ile başlayan ve kısa bir süre sonra yerini hükümet karşıtı eylemlere bırakan gösterilerin ardından Çin’den yeni bir hamle geldi.

GÖVDE GÖSTERİSİ GİBİ TATBİKAT

Çin askerleri, Hong Kong sınırında bulunan Shenzhen kentinde gövde gösterisi gibi askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Çinli askerlerden Hong Kong'a mesaj niteliğinde tatbikat

HONG KONGLU PROTESTOCULARA MESAJ

Shenzhen şehrinde çok sayıda zırhlı araç ve ağır silahlı polisin toplandığı görüldü. Kentte yaşanan asker hareketliliğin yanı sıra Shenzhen Stadyumu'nda da askeri birliklerin olduğu bildirildi. Elde edilen uydu fotoğraflarında, askeri birliklerin askeri tatbikat yaptığı görüldü. Çin askerlerin kentte bulunmasının düzenli tatbikatlardan biri olduğunu savunurken uzmanlar ise Çin’in günlerdir Çin karşıtı protestolar ile dünya gündeminde ilk sıralarda yer alan Hong Kong’a mesaj gönderdiğine inanıyor.

Çinli askerlerden Hong Kong'a mesaj niteliğinde tatbikat

Çinli askerlerden Hong Kong'a mesaj niteliğinde tatbikat

Çinli askerlerden Hong Kong'a mesaj niteliğinde tatbikat

Çinli askerlerden Hong Kong'a mesaj niteliğinde tatbikat

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