Çinli baba 6 yaşındaki oğluna iş makinesi kullandırdı

Çin’in Zhejiang eyaletinde bulunan Lishui şehrinde yer alan Junyun bölgesinde meydana gelen olayda, bir baba 6 yaşındaki oğluna, araçların seyir halinde olduğu bir yolda iş makinesi kullandırdı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

OĞLUNA DİREKTİFLER VERDİ

Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun iş makinesi kullandığı sırada, babanın iş makinesinin yanında yolda yürüdüğü ve oğluna direktifler verdiği görüldü.

6 yaşındaki oğluna trafikte iş makinesi kullandırdı VİDEO



ARAÇLAR DA YANINDAN GEÇTİ

Baba ve oğlunun bu anlarında, araçların da iş makinesinin yanından geçmeye çalıştığı görüldü.

BABAYA 3 GÜN HAPİS CEZASI

Görüntülerin ardından polis, babayı gözaltına aldı. Düşüncesiz babaya 3 gün hapis cezası verildi.