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Çinli baba 6 yaşındaki oğluna iş makinesi kullandırdı

6 yaşındaki Çinli küçük bir çocuk trafikte iş makinesi kullanırken kameralara yansıdı.

DHA | 01.05.2019 - 14:40..
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Çin’in Zhejiang eyaletinde bulunan Lishui şehrinde yer alan Junyun bölgesinde meydana gelen olayda, bir baba 6 yaşındaki oğluna, araçların seyir halinde olduğu bir yolda iş makinesi kullandırdı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Çinli baba 6 yaşındaki oğluna iş makinesi kullandırdı

OĞLUNA DİREKTİFLER VERDİ

Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun iş makinesi kullandığı sırada, babanın iş makinesinin yanında yolda yürüdüğü ve oğluna direktifler verdiği görüldü.

6 yaşındaki oğluna trafikte iş makinesi kullandırdı VİDEO

ARAÇLAR DA YANINDAN GEÇTİ

Baba ve oğlunun bu anlarında, araçların da iş makinesinin yanından geçmeye çalıştığı görüldü.

Çinli baba 6 yaşındaki oğluna iş makinesi kullandırdı

BABAYA 3 GÜN HAPİS CEZASI

Görüntülerin ardından polis, babayı gözaltına aldı. Düşüncesiz babaya 3 gün hapis cezası verildi.

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