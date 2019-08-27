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Çinli Baidu şirketi satışlarda Google'ı geçmeyi başardı

Çinli teknoloji şirketi Baidu, akıllı hoparlör satma konusunda dünya devi Google'ı geride bıraktı.

AA | 27.08.2019 - 09:30..
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Çin'in en büyük arama motoru olan Baidu, yalnızca Çin pazarında üretim yapmasına rağmen oldukça yüksek satış rakamları elde ediyor. Şirket, satışlarını geçtiğimiz yıla göre 3 bin 700 artırarak akıllı hoparlörlerin küresel pazarında Amazon'un hemen ardından ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Baidu, yılın ikinci çeyreğinde toplamda 4.5 milyon birim satış elde etti.

Satışların artmasındaki en önemli etken ise şirketin yeni piyasaya sürdüğü Xiaodu isimli akıllı hoparlörler oldu.

xiaomi

GOOGLE'I GEÇMEYİ BAŞARDI

Baidu, elde ettiği yüksek satış rakamlarıyla, "Google Home" cihazlarıyla piyasada iddialı konumda bulunan ABD'li teknoloji devi Google'ı geri bırakmayı başardı.

Amazon, "Eco" marka cihazlarıyla, yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 6,6 milyon birim satışla piyasadaki liderliğini korurken, Google, 4,1 milyon satışla üçüncü sıraya geriledi.

Alibaba ve Xiaomi gibi Çinli şirketler de pazar paylarının arttırarak Google'ın ardından en çok satış yapan 4. ve 5. şirketler oldu.

Akıllı hoparlör satışları yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artış gösterdi.

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