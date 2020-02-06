Çinli doktorların mücadelesi devam ediyor

Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı.

DOKTORLARIN YÜZÜNDE MASKE YARALARI

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan yeni tip koronavirüs 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bir bir artarken, Çin hükümeti yeni hastaneler ve tıp merkezlerine dönüştürülen komplekslerle salgınla savaşmaya çalışıyor.

Hastalık belirtisi gösterenlerin yoğun bir artış gösterirken, Çinli doktorla da canla başla mücadele ediyor.

MOLA YOK, UYKU YOK

Yerel medyada paylaşılan fotoğraflar, doktorların çalıştığı ağır şartları kanıtlar nitelikte. Salgından korunmak için koruyu maske ve kıyafetleri üzerlerinden çıkarmadan geceli gündüzlü çalışan doktorların yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Tedbir nedeniyle çıkaramadıkları maskeler nedeniyle yüzlerinden derin yaralar oluşan doktorlar, görev nedeniyle evlerine dahi gidemiyor.

AİLELERİNİ GÖREMİYORLAR

Uyku molaları olmadan çalışan doktorlar, hastane koridorlarında kısa süreli dinlenip güç toplamaya çalışıyor.

Aileleriyle haftalardır görüşemediklerini söyleyen sağlık çalışanlarının, zorlu koşullar altında verdikleri mücadele, fedakarlık örneği olarak tarihe geçmiş durumda.