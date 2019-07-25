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Çinli hayırsever kadın şantajcı çıktı

'Sevgi annesi' olarak tanınan 54 yaşındaki kadına, 'sahtekarlık' suçundan ötürü 20 yıl hapis cezası verildi. Kadının, çocukları şantaj için kullandığı öğrenildi.

Detay Haber | 25.07.2019 - 15:30..
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Çin'de zor durumda olan ve kimsesiz çocukları evlat edindiği için 'sevgi annesi' olarak tanınan 54 yaşındaki Li Yanşia, sahtekar çıktı.

"SEVGİ EVİ" YETİMHANESİ AÇMIŞTI

Onlarca kimsesiz çocuğu evlat edinmesiyle ilk olarak 2006 yılında adını duyuran Li, o dönem yaptığı açıklamalarda bir kere evlenip boşandığını ve çocuğunun eski kocası tarafından kaçakçılara satıldığını iddia etmişti. Li, evlat edindiği çok sayıda çocuk için ise "Sevgi evi" adı verilen bir yetimhane açmıştı.

HESAPLARINDA BÜYÜK MİKTARDA PARA BULUNDU

Ancak, bir süre sonra Li'nin tavırları polis tarafından 'şüpheli' bulundu. Yapılan incelemelerin ardından da kadının banka hesaplarında kayıt dışı bir şekilde 20 milyon yuan ve 20 bin dolar para olduğu tespit edildi.

2011 YILINDAN BERİ KAÇAKÇILIKLA UĞRAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Li'nin ayrıca lüks araçlar satın aldığı bilgisine de ulaşıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine hayırsever kadının, 2011 yılından bu yana kaçakçılık işinde olduğu ortaya çıktı.

20 YIL HAPİS CEZASI

Hakkında açılan dava neticesinde hakim karşısına çıkan kadın, "sahtekarlık ve sosyal düzeni bozmak" suçlarından ötürü 20 yıl hapisle cezalandırıldı. Sahtekar sevgi annesine, ayrıca 2,67 milyon yuan (388 bin dolar) para cezası verildi.

15 SUÇ ORTAĞI ÇIKTI

Wuhan'da Hebei Bölge Mahkemesi tarafından yargılanan Li'nin erkek arkadaşına da ceza verildi. Çete kurduğu tespit edilen ikilinin, 15 suç ortağı olduğu bildirildi. Çete üyelerine ise yaklaşık 4'er yıl hapis cezaları verildi.

KAMYONLARIN ÖNÜNE ATTI

Öte yandan Li'nin, himayesinde bulunduğu çocukları çeşitli kişilere santaj yapmak için kullandığı öğrenildi. Kadının, çocukları devam eden bir inşaatı durdurmak için kullandığı ve çocukları inşaat kamyonlarının önüne yatırarak inşaatın devam etmesi için para istediği belirtildi.

Bu arada kadının himayesinde bulunan çocuklar ise resmi kurumlara dağıtıldı.

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